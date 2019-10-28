Мій профіль
Світоліна обіграла Плішкову на Підсумковому турнірі WTA
Сьогодні 14:33 1199 1
Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн
Сьогодні 16:20 1178
Андреєску - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE
Сьогодні 15:05 2372
Світоліна на фантастичному тай-брейку виграла 1 сет у Плішкової
Сьогодні 13:47 1836
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту
Сьогодні 11:15 820
Збірна України з кікбоксингу посіла четверте місце у медальному заліку чемпіонату світу
Сьогодні 09:57 391
Богачук нокаутував американця та завоював титул WBC
Сьогодні 08:11 2962
Гамільтон виграв Гран-прі Мексики
Вчора 22:55 435
Чемпіонат України - УПЛ: календар, результати, огляд матчів. ОНЛАЙН
Вчора 21:13 49100
Збірна України вийшла у еліт-раунд відбору на чемпіонат світу-2020
Вчора 20:25 3711
Навколо спорту
Блоги
У чемпіонаті Хорватії було забито найкурйозніший гол року
У чемпіонаті Хорватії було забито найкурйозніший гол року Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:23 59
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту
Українець Богачук нокаутував американця Брансона. Відео нокауту Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:15 818
Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти
Світоліна - Плішкова: історія зустрічей та цікаві факти Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:53 600
Чемпіон України показав як познущалася з нього федерація легкої атлетики
Чемпіон України показав як познущалася з нього федерація легкої атлетики Valeriy Ruchka
Вчора 19:16 1117
Динамо забило гол у ворота Карпат після вишуканої комбінації
Динамо забило гол у ворота Карпат після вишуканої комбінації Андрій Твердохліб
Вчора 18:51 1831 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:23 Блог У чемпіонаті Хорватії було забито найкурйозніший гол року 73
17:21 Футбол Рафаїлов: Робота Грімма? Неможливо обговорювати те, чого немає 126
17:05 Футбол Півзахиснику Ворскли арбітр вказував як вийти з оборони в атаку 140
16:50 Теніс Світоліна очолила групу на Підсумковому турнірі WTA 586
16:38 Хокей У зіркового російського хокеїста знайшли паспорт США 184
16:24 Футбол Самбрано відхилив пропозиції двох клубів і хоче залишитися у Динамо 476
16:20 Теніс Підсумковий турнір - WTA Finals Shenzhen: розклад матчів, результати, турнірна таблиця онлайн 1178
16:10 Футбол Чайка розгромила дубль Оболоні Бровар у 18 турі Другої ліги 186
15:55 Теніс Світоліна - Плішкова 2:0. Огляд матчу 246
15:46 Футбол Перес відмовився від нових трансферів 501
15:26 Теніс Світоліна: Старалася сфокусуватися на своїй грі 375
15:13 Бокс Гірн пообіцяв організувати бій Усик – Чісора 268
15:05 Пряма трансляція Андреєску - Халеп: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE 2372
14:53 Футбол Ікарді: ПСЖ найкраща команда, в якій я грав 252
14:33 Теніс Світоліна обіграла Плішкову на Підсумковому турнірі WTA 1199 1
14:31 Легка атлетика CAS дискваліфікував двох російських спортсменів 412
14:14 Футбол Львову потрібно змінювати все кардинально – Приймак 451
14:02 Пряма трансляція Світоліна - Плішкова: онлайн-трансляція Підсумкового турніру WTA Finals Shenzhen. LIVE 6470
13:48 Футбол Гармаш: Ми самі винні, що не забили другий гол 245
13:47 Теніс Світоліна на фантастичному тай-брейку виграла 1 сет у Плішкової 1836
13:33 Футбол Рібері може отримати тривалу дискваліфікацію 733
13:15 Футбол Піолі вказав причину поразки Мілана 373
12:52 Футбол Рябоконя визнали найкращим тренером 12 туру УПЛ 354
12:33 Футбол Лєднєв став найкращим гравцем 12 туру УПЛ 232
12:21 Теніс Федерер знявся із турніру у Парижі 270

Рафаїлов: Робота Грімма? Неможливо обговорювати те, чого немає

Сьогодні 17:21 126 0
Гендиректор Зорі про роботу керівництва УПЛ
Рафаїлов: Робота Грімма? Неможливо обговорювати те, чого немає
#Зоря, #Рафаїлов

Джерело - sport.ua.

Оплата праці головного арбітра УПЛ за матч складає 12000 гривень.

Про це заявив генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Робота Томаса Грімма? Його перебування на посаді президента Прем'єр-ліги складно назвати роботою. Те, чого немає, обговорювати неможливо.

Суддівство? Це питання, яке вимагає окремої розмови. Складно знайти людей, які були б задоволені якістю суддівства. Команда, яка виграла, задоволена, а яка програла, відповідно, – ні. Вчора я дивився гру "Шахтар" – "Олександрія". Всі пам'ятають момент на початку зустрічі, коли Хочолава порушив правила. Він ліктем вдарив в обличчя суперника. Телеканал "Футбол", що дивно, показав цей епізод зі всіх камер. Суддя не відреагував. Цікаво, яке прийме рішення Лучіано Лучі.

Дуже складно звинувачувати арбітрів, тому що оплата їхньої праці за матч складає всього 12000 грн. Маю на увазі головного арбітра. Це до вирахування податків. Це зарплата людини, яка знаходиться на полі серед гривневих або навіть доларових мільйонерів. Наскільки комфортно вони почуваються? Ці гроші арбітри повинні ще, крім життя, витрачати на фітнес, купувати екіпіровку. Найчастіше призначення приходять пізно. Не завжди можна купити квитки навіть на транспорт.

Стоїть питання про підвищення оплати арбітрів. Я розумію це, але противник. Пояснюю це так: суддівський комітет на сьогодні – абсолютно закрита організація. Не кажу, що зі мною повинні консультуватися або тренерами. Але ми повинні хоча б брати участь в обговоренні, аналізі їх дій. Вибирати, шляхом голосування, кращих чи гірших. Якщо більшість клубів визнали якогось арбітра гіршим, то йому повинна бути закрита дорога в Прем'єр-лігу. Нехай знову завоює це право суддівством у Першій Лізі.

А, по суті, люди, які роблять футбол в нашій країні – ніхто. Ми відсторонені. Хто, яким чином набирає суддів? Ніхто не знає. Я не хочу когось звинувачувати. Давайте просто все разом покращувати якість суддівства, як і якість всього іншого: інфраструктури, ігри, шкіл, полів. Зрозуміло, якщо все віддати на відкуп функціонерам, толку теж не буде. Але хоча б питання обговорення та рекомендацій повинен бути", - сказав Рафаїлов.

Нагадаємо, Десна на виїзді знищила ФК Львів у 12 турі УПЛ.

Раніше, Зоря розгромила Ворсклу.

Коментарі ()