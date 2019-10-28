Рафаїлов: Робота Грімма? Неможливо обговорювати те, чого немає

Оплата праці головного арбітра УПЛ за матч складає 12000 гривень.

Про це заявив генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов в інтерв'ю клубній прес-службі.

"Робота Томаса Грімма? Його перебування на посаді президента Прем'єр-ліги складно назвати роботою. Те, чого немає, обговорювати неможливо.

Суддівство? Це питання, яке вимагає окремої розмови. Складно знайти людей, які були б задоволені якістю суддівства. Команда, яка виграла, задоволена, а яка програла, відповідно, – ні. Вчора я дивився гру "Шахтар" – "Олександрія". Всі пам'ятають момент на початку зустрічі, коли Хочолава порушив правила. Він ліктем вдарив в обличчя суперника. Телеканал "Футбол", що дивно, показав цей епізод зі всіх камер. Суддя не відреагував. Цікаво, яке прийме рішення Лучіано Лучі.

Дуже складно звинувачувати арбітрів, тому що оплата їхньої праці за матч складає всього 12000 грн. Маю на увазі головного арбітра. Це до вирахування податків. Це зарплата людини, яка знаходиться на полі серед гривневих або навіть доларових мільйонерів. Наскільки комфортно вони почуваються? Ці гроші арбітри повинні ще, крім життя, витрачати на фітнес, купувати екіпіровку. Найчастіше призначення приходять пізно. Не завжди можна купити квитки навіть на транспорт.

Стоїть питання про підвищення оплати арбітрів. Я розумію це, але противник. Пояснюю це так: суддівський комітет на сьогодні – абсолютно закрита організація. Не кажу, що зі мною повинні консультуватися або тренерами. Але ми повинні хоча б брати участь в обговоренні, аналізі їх дій. Вибирати, шляхом голосування, кращих чи гірших. Якщо більшість клубів визнали якогось арбітра гіршим, то йому повинна бути закрита дорога в Прем'єр-лігу. Нехай знову завоює це право суддівством у Першій Лізі.

А, по суті, люди, які роблять футбол в нашій країні – ніхто. Ми відсторонені. Хто, яким чином набирає суддів? Ніхто не знає. Я не хочу когось звинувачувати. Давайте просто все разом покращувати якість суддівства, як і якість всього іншого: інфраструктури, ігри, шкіл, полів. Зрозуміло, якщо все віддати на відкуп функціонерам, толку теж не буде. Але хоча б питання обговорення та рекомендацій повинен бути", - сказав Рафаїлов.