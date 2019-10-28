Олександрія здобула важливе очко у матчі із Шахтарем.

Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

"Протягом останніх днів ми взагалі не говорили про рахунок, тільки про гру - хотіли її показати. Ми розуміємо, що перед Шахтарем налаштовувати і говорити, що обов'язково потрібно зіграти внічию або перемогти ... Звичайно, про це думаєш, але основним завданням було показати якісний футбол. Сьогодні була ротація, вийшли шість гравців, які не брали участі в матчах з Динамо і Сент-Етьєном. Я дуже задоволений їхніми діями, тим, як вони витримали. Просто фізичні сили вже покидали команду, тому ми і захищалися.

Премія буде всім, це обов'язково. Президент потім скаже яка. Нам дуже приємно, що ми завоювали важливе очко в плані психології", - відзначив Шаран.