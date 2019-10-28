Матч чемпіонату Польщі почався зі скандалу

Український півзахисник Ягеллонії Тарас Романчук демонстративно не потиснув руку капітанові Вісли Домініку Фурману перед матчем 13-го туру чемпіонату Польщі.

Таким чином Романчук продемонстрував свою позицію щодо недавнього висловлювання Фурмана. У лютому під час матчу чемпіонату Польщі Фурман назвав Романчука Романч"бандерівцем".

Тоді справою зайнялася Федерація футболу Польщі, в результаті чого обидва гравці зробили спільну заяву і пообіцяли, що подібні інциденти не повторяться.

Відзначимо, що 27-річний Тарас Романчук у лютому прийняв польське громадянство.

Podobno Furman dalej czeka... pic.twitter.com/5UQnI0zMJn — Krzysztof Gorwa (@Drogba217Kris) October 27, 2019

Раніше повідомлялося, що Романчук відмовився давати інтерв’ю українським ЗМІ.

Нагадаємо, українець став найкращим гравцем чемпіонату Польщі.