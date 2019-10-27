Більшість аналітиків Ман Сіті не вірили, що Зінченко може грати в захисті

Джерело - Трибуна.
Ідея перевести українського півзахисника Олександра Зінченка на позицію лівого захисника належить лише Хосепу Гвардіолі.
Про це розповів головний аналітик в штабі Манчестер Сіті Карлес Планкхарт.
"Рішення по Зінченку - це виключно ідея, натхненна Пепом. Чистий Кройфф. Більшість з нас не вірили в цей хід. І тільки Пеп знав - це може спрацювати", - сказав Планкхарт.
Нагадаємо, Манчестер Сіті прийняв пропозицію від Вулвергемптона по Зінченку в 2018 році.
Раніше Зінченка прооперували у Барселоні.