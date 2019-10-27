Головні тренери визначилися зі стартовими складами

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 жовтня, відбудеться поєдинок 12 туру української Прем'єр-ліги між львівськими Карпатами та київським Динамо.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами.

Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Фран Соль, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Гармаш, Караваєв, Родрігес, Шабанов.

Запасні: Кучерук, Вербич, Цітаішвілі, Самбрано, Бєсєдін, Кендзьора

Карпати: Кудрик, Вакуленко, Т. Халл, Веремієнко, Лях, Мартінс, Назарин, Ді Франко, Кльоц, Лоренцен, Дженнінгс

Запасні: Підківка, Якімець, Толочко, Гуцуляк, Понд, Бойчук, Лейоус

Нагадаємо, Луческу вказав головну проблему Динамо.