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Шапаренко вийде в основному складі Динамо на матч з Карпатами

Сьогодні 16:48 193 0
Головні тренери визначилися зі стартовими складами
Шапаренко вийде в основному складі Динамо на матч з Карпатами
#Динамо, #Карпати, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 жовтня, відбудеться поєдинок 12 туру української Прем'єр-ліги між львівськими Карпатами та київським Динамо.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами.

Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук, Фран Соль, Шапаренко, Циганков, Миколенко, Гармаш, Караваєв, Родрігес, Шабанов.

Запасні: Кучерук, Вербич, Цітаішвілі, Самбрано, Бєсєдін, Кендзьора

Карпати: Кудрик, Вакуленко, Т. Халл, Веремієнко, Лях, Мартінс, Назарин, Ді Франко, Кльоц, Лоренцен, Дженнінгс

Запасні: Підківка, Якімець, Толочко, Гуцуляк, Понд, Бойчук, Лейоус

Нагадаємо, Луческу вказав головну проблему Динамо.

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