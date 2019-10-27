Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 27 жовтня, Сельта в рамах 10 туру Ла-Ліги приймала Реал Сосьєдад.
Єдиний гол наприкінці матчу забив Александер Ісак. Відзанчимо, що Сельта із 66-ї хвилини матчу грала у меншості, коли за другу жовту арбітр вилучив Папе Шейха.
Перемога дозволила Реалу Сосьєдаду набрати 19 очок та зрівнятися із Барселоною та Атлетіко.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
27 жовтня, 10 тур
Сельта - Реал Сосьєдад 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 82 Ісак
Нагадаємо, Атлетіко перемогло Атлетік у 10 турі Ла-Ліги.