Реал Сосьєдад здобув другу перемогу поспіль у чемпіонаті Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 жовтня, Сельта в рамах 10 туру Ла-Ліги приймала Реал Сосьєдад.

Єдиний гол наприкінці матчу забив Александер Ісак. Відзанчимо, що Сельта із 66-ї хвилини матчу грала у меншості, коли за другу жовту арбітр вилучив Папе Шейха.

Перемога дозволила Реалу Сосьєдаду набрати 19 очок та зрівнятися із Барселоною та Атлетіко.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

27 жовтня, 10 тур

Сельта - Реал Сосьєдад 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 82 Ісак

Нагадаємо, Атлетіко перемогло Атлетік у 10 турі Ла-Ліги.