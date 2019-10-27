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Шабанов: Санжар навчить Карпати хорошому футболу

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Артем Шабанов прокоментував матч із Карпатами
Шабанов: Санжар навчить Карпати хорошому футболу
#Карпати, #Динамо, #УПЛ

Джерело - fcdynamo.kiev.uа.

Новий головний тренер Карпат Роман Санжар має навчити гравців хорошому футболу.

Про це розповів захисник Динамо Артем Шабанов.

"Чи пам’ятаю гру із львів’янами в першому турі? Так, ми тоді на виїзді перемогли 2:0, у першому таймі суперник забив автогол, а потім Бєсєдін подвоїв рахунок із пенальті.

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Зараз у них новий тренер – Роман Санжар – і, думаю, він навчить команду хорошому футболу. Ми знайомі по роботі в Олімпіку, і можу сказати, що він уміє згуртувати команду, тож упевнений, що вийде цікава гра. Нам з усіма суперниками хочеться показувати якісний футбол та гідну гру. Напевне, поговоримо із Санжаром, але вже після матчу", - розповів Шабанов.

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