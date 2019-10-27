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Морозко: Арбіт не призначив 100% пенальті у ворота Маріуполя

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Євген Морозко прокоментував матч із Маріуполем
Морозко: Арбіт не призначив 100% пенальті у ворота Маріуполя
#Колос, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - koloskovalivka.co.

Не призначений одинадцятиметровий вплинув на рахунок матчу Маріуполь – Колос.

Про це розповів хавбек Колоса Євген Морозко.

"У нас були моменти, були передумови. Ми могли забивати, могли і виграти. Як мінімум, зіграти внічию. Треба дивитися гру з боку, щоб зрозуміти, що зіграло ключову роль. Ми готувалися до цього суперника, в другому таймі почали трохи вище зустрічати команду. Десь були моменти, але вони почали просто бити вперед.

Були моменти, могли забити голи і навіть виграти. Після перегляду гри будемо говорити, чому так сталося. Я вважаю, що ключовим моментом стало те, що суддя не призначив пенальті, який 100% був. Якби забили пенальті, рахунок став би 1:1, а там результат міг бути зовсім іншим", - відзначив Морозко.

Нагадаємо, Маріуполь вдома переміг Колос у 12 турі УПЛ.

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