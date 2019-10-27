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Остап Маркевич хоче повернути в Одесу хороший футбол

Сьогодні 09:49 248 0
Остап Маркевич прокоментував гру Чорноморця
Остап Маркевич хоче повернути в Одесу хороший футбол
#Чономорець, #Маркевич

Джерело - football.ua.

У Чорноморця є ще багато недоліків у грі, однак команда знаходить в процесі виправлення недоліків.

Про це розповів головний тренер одеської команди Остап Маркевич.

"Так, ще є дуже багато недоліків в нашій грі. Це, я думаю, всім зрозуміло, але це процес, який вимагає терпіння і часу. Ми знаходимося в процесі виявлення наших слабкостей, щоб можна було їх виправити.

Я хотів би попросити одеських уболівальників підтримувати команду. Тому що, якщо команда б'ється і хоче виграти, потрібна підтримка. Це дуже важливо, щоб ми разом змогли повернути в Одесу хороший футбол. Це можливо тільки за допомогою уболівальників", - розповів Маркевич.

Нагадаємо, екс-нападник Динамо відправився на перегляд до Чорноморця.

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