У Чорноморця є ще багато недоліків у грі, однак команда знаходить в процесі виправлення недоліків.

Про це розповів головний тренер одеської команди Остап Маркевич.

"Так, ще є дуже багато недоліків в нашій грі. Це, я думаю, всім зрозуміло, але це процес, який вимагає терпіння і часу. Ми знаходимося в процесі виявлення наших слабкостей, щоб можна було їх виправити.

Я хотів би попросити одеських уболівальників підтримувати команду. Тому що, якщо команда б'ється і хоче виграти, потрібна підтримка. Це дуже важливо, щоб ми разом змогли повернути в Одесу хороший футбол. Це можливо тільки за допомогою уболівальників", - розповів Маркевич.