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Інгулець розгромив Балкани у 15 турі Першої ліги

Сьогодні 16:06 155 0
Впевнена перемога команди Лавриненка
Інгулець розгромив Балкани у 15 турі Першої ліги
#Інгулець, #Балкани

Джерело - Чемпіон.

У 15 турі Першої ліги петрівський Інгулець вдома зустрічався з Балканами.

Останні хвилини першого тайму матчу досить активно провели господарів, які одну з атак втілили у забитий гол. На 45-ій хвилині матчу після передачі Мішуренка Січінава поцілив у дальній нижній кут воріт. У другому таймі Січінава обікрав захисника Балкан Саламаху і влучно пробив у дальню дев’ятку воріт. Для грузинського нападника господарів це вже 11 забитий гол у сезоні. Він очолює гонку бомбардирів Першої ліги. Далі Акименко і Щедрий, які вийшли на заміну у другому таймі, довели рахунок до 4:0. 

Чемпіонат України - Перша ліга
15 тур, 26 жовтня  

Інгулець - Балкани 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45  Січінава, 2:0 - 57 Січінава, 3:0 - 69 Акименко, 4:0 - 72 Щедрий

Раніше, Агробізнес переміг Чорноморець.

Нагадаємо, Рух на останніх хвилинах вирвав перемогу в Інгульця.

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