Ребров: Працював би у Динамо, але були мої умови, які клуб не захотів виконувати

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров ніколи не рахує гроші президента клубу.

Про це він заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"Ігор Суркіс дуже любить команду. Я ніколи не рахую гроші президента, ніколи не замислююсь, наскільки він багатий і на якому місці стоїть в Forbes. Він дуже багато зробив для цієї команди, він живе нею. Всі ми іноді робимо якісь помилки: і він, і я. Але 100%, що він намагається зробити якомога більше і краще для Динамо.

Можна сказати, що ми з ним [Суркісом] просто не домовилися, тому я і не продовжив угоду. Я із задоволенням би працював, але були якісь мої умови, які клуб не захотів виконувати. І не йшов ні на які поступки.

Не думаю, що правильно зараз говорити, що я відмовився від цієї роботи. Я люблю Динамо, я любив Динамо, але на той момент я бачив, що ми повинні були щось робити з тим, що відбувалося, повинні були щось міняти. І я сказав: ви повинні міняти або тренера, або якісь позиції і умови, які я пропоную", - сказав Ребров.