Костюченко уникає запитань журналіста про звинувачення у фальшивому дипломі

Джерело - Чемпіон.
Перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко уникає запитань журналіста Костянтина Андріюка про звинувачення у фальшивому дипломі.
Про це журналіст написав у Facebook.
"Через кілька секунд він тікатиме від моїх запитань про звинувачення у фальшивому дипломі. Справжнього диплома він не показує, отже можна припустити, що він таки фальшивий.
Але навіщо припускати. . .
Ось офіційні дані судової влади. Засідання суду по кримінальній справі за підробним дипломом. Не минуло і два роки :-)
Подейкують, сам Костюченко постійно ухиляється від вручення повісток до суду. Мабуть тому і потрібно 5 адвокатів! 5 адвокатів, Карл! :-)
Піду ще попкорну насиплю, цей дощ схоже надовго", - написав Андріюк.
Раніше, Україна покращила позиції у таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Нагадаємо, опублікували зарплати чиновників УАФ. Маркевич заробляє 729 тисяч гривень на місяць.