Костюченко уникає запитань журналіста про звинувачення у фальшивому дипломі

Перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко уникає запитань журналіста Костянтина Андріюка про звинувачення у фальшивому дипломі.

Про це журналіст написав у Facebook.

"Через кілька секунд він тікатиме від моїх запитань про звинувачення у фальшивому дипломі. Справжнього диплома він не показує, отже можна припустити, що він таки фальшивий.

Але навіщо припускати. . .

Ось офіційні дані судової влади. Засідання суду по кримінальній справі за підробним дипломом. Не минуло і два роки :-)

Подейкують, сам Костюченко постійно ухиляється від вручення повісток до суду. Мабуть тому і потрібно 5 адвокатів! 5 адвокатів, Карл! :-)

Піду ще попкорну насиплю, цей дощ схоже надовго", - написав Андріюк.