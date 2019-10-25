Уболівальники Динамо очікують на участь клубу у Лізі чемпіонів.

Про це розповів нападник киян Фран Соль.

"У мене, напевно, найбільше бажання серед всіх гравців Динамо почути гімн Ліги чемпіонів. Але я віддаю собі звіт в тому, наскільки це непросто.

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Я знаю, що Динамо вже три роки поспіль вилітає в кваліфікації Ліги чемпіонів. Розумію і приймаю засмучення фанатів. Вони хочуть Лігу чемпіонів, вони втомилися без неї", - розповів Соль.