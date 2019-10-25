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Яремчук: Раніше говорив погані речі про Динамо, але подорослішав

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Нападник прокоментував слова Суркіса
Яремчук: Раніше говорив погані речі про Динамо, але подорослішав
#Яремчук, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Український нападник Гента Роман Яремчук подякував керівництву Динамо, що його у свій час відпустили з клубу.

Про це він заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

Раніше, президент Динамо Ігор Суркіс нещодавно заявив, що якби київський клуб не відпустив Романа Яремчука, то форвард міг і не стати гравцем збірної України.

"Спасибі йому, що відпустив. У мене було багато інтерв'ю, в яких я говорив погані речі про Динамо. Але зараз я став дорослішим і зрозумів, що це був відмінний крок у моїй кар'єрі. Звичайно, я буду завжди підтримувати Динамо.

Але це минуле, це історія", - сказав Яремчук.

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Раніше, президент Динамо Ігор Суркіс нещодавно заявив, що якби київський клуб не відпустив Романа Яремчука, то форвард міг і не стати гравцем збірної України.

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