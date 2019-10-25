Михайличенко: Поки не знаємо, наскільки серйозне ушкодження у Буяльського

У матчі третього туру Ліги Європи з Копенгагеном (1:1) на заміну футболістам Динамо було б складно увійти.

Про це заявив головний тренер киян Олексій Михайличенко.

"У таку гру досить складно було увійти, і мені здавалося, що хлопцям, які знаходилися на полі, було під силу вирішувати проблеми, що виникали по ходу матчу.

Що сталося з Віталієм Буяльським, чому він не потрапив до заявки? На передматчевому тренуванні він отримав ушкодження. Поки не знаємо, наскільки воно серйозне. Будемо сподіватися, що невдовзі Віталій повернеться на поле", - зазначив Михайличенко.