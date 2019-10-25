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Сітало: Президент пообіцяв, що отримаємо хорошу премію

Сьогодні 09:40 446 0
Нападник олександрійців прокоментував матч у Франції
Сітало: Президент пообіцяв, що отримаємо хорошу премію
#Сітало, #Олександрія

Джерело - sport.ua.

За підсумками матчу 3 туру Ліги Європи з Сент-Етьєном футболісти Олександрії отримають хорошу премію.

Про це нападник Олександрії Артем Сітало заявив у коментарі телеканалу Футбол 1.

"В першу чергу, ми заробили очки для рейтингу федерації. Плюс для нас це перше історичне очко на виїзді. Вважаю, що здобули, в принципі, заслужено. Хоча грали сьогодні більше від контратак. Могли в кінці пропустити, але, на щастя, матч завершився внічию, з чим всіх вітаю.

В кінці почали пресингувати суперника. У них дуже хороші атаки були, вони розкривали наші фланги, тому ми намагалися перекривати їх захисників, щоб вони довгими передачами не виходили на наші ворота.

Президент подякував хлопцям за самовіддачу, за хорошу гру, вона йому сподобалася. Приємно завжди, коли президент заходить, ще й з посмішкою. Пообіцяв, що отримаємо хорошу премію. Це завжди приємно. Розмір премії? Не можу сказати", - сказав Сітало.

Нагадаємо, Олександрія виборола нічию у матчі із Сент-Етьєном, а Динамо вдома не змогло переграти Копенгаген.

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