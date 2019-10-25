Шаран: Перед грою ми готувалися до двох тактичних схем

Перше виїзне очко Олександрії в матчі 3-го туру Ліги Європи з Сент-Етьєном у турнірному плані нічого не означає.

Про це головний тренер Олександрії Володимир Шаран заявив телеканалу Футбол 1.

"Якщо відверто, то перше виїзне очко в турнірному плані нічого не означає, тому що ми хотіли показати хороший футбол. Ми його показали, наскільки нам вистачило сил. І думали, звичайно, допомогти в якійсь мірі в плані коефіцієнтів для нашої країни.

Найголовніше, що хлопці, дійсно, відпрацювали після важкої гри з Динамо. Психологічно були трохи незадоволені тим результатом. Ще й важкий переліт був...

Перед грою ми готувалися до двох тактичних схем. Ми знали, що Сент-Етьєн може зіграти в чотири захисники, три півзахисники і три нападники - так і сталося. Трохи не розібралися, але потім все нормально. Могли й ми забити другий м'яч, але і у Сент-Етьєна були дуже хороші моменти в кінці матчу. Нам допомогла гра нашого воротаря.

Гравці Олександрії - справжні чоловіки, тому що ви собі не уявляєте, який стан був після вчорашнього перельоту. Було дуже важко, навіть сьогодні. Але найголовніше те, що витримали. Судом ні в кого не було, але було видно, що ми фізично підсіли в останні 15 хвилин", - сказав Шаран.