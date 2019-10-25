Михайличенко: Певний крок до виходу з групи зроблений

У матчі третього туру Ліги Європи з Копенгагеном (1:1) Динамо будувало свою тактичну побудову.

Про це головний тренер киян Олексій Михайличенко заявив в інтерв'ю телеканалу Футбол.

"Два форварди? Ми намагаємося, виходячи із завдань на матч, будувати свою тактичну побудову. На цю гру думали, що найбільш гостро зможемо зіграти саме в цьому поєднанні.

Забили зі стандарту? Ми готуємо стандартні положення теж. У кожної команди є набір стандартів. Не можу сказати, що у нас було багато моментів з гри. Добре, що виручив стандарт.

На результат можна дивитися двояко. Певний крок до виходу з групи зроблений. З іншого боку - ми сподівалися на перемогу", - сказав Михайличенко.