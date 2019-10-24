Україна знищила Косово у відборі на чемпіонат світу

Українці змогли забити 7 голів у ворота Косово

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футзалу розпочала відбір до чемпіонату світу 2020 року з упевненої перемоги.

У першому матчі основного раунду відбору до чемпіонату світу підопічні Олександра Косенка впоралися з командою Косова.

Завтра, 25 жовтня, національна команда зіграє зі Словенією.

ЧС-2020 - Основний раунд відбору

Європейська зона, Група 2

1 тур, 24 жовтня

Україна — Косово 7:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 12 Руковці, 1:1 – 12 Фаренюк, 2:1 – 18 Шотурма, 3:1 – 23 Сорокін, 4:1 – 25 Зварич, 5:1 -28 Сорокін, 6:1 – 33 Сорокін, 7:1 – 34 Королишин

Нагадаємо, Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів.

Раніше, Ураган розгромив Енергію.