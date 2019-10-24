Україна знищила Косово у відборі на чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з футзалу розпочала відбір до чемпіонату світу 2020 року з упевненої перемоги.
У першому матчі основного раунду відбору до чемпіонату світу підопічні Олександра Косенка впоралися з командою Косова.
Завтра, 25 жовтня, національна команда зіграє зі Словенією.
ЧС-2020 - Основний раунд відбору
Європейська зона, Група 2
1 тур, 24 жовтня
Україна — Косово 7:1 (2:1)
Голи: 0:1 – 12 Руковці, 1:1 – 12 Фаренюк, 2:1 – 18 Шотурма, 3:1 – 23 Сорокін, 4:1 – 25 Зварич, 5:1 -28 Сорокін, 6:1 – 33 Сорокін, 7:1 – 34 Королишин
Нагадаємо, Продексім розгромив бельгійців і кваліфікувався до елітного раунду Ліги чемпіонів.
Раніше, Ураган розгромив Енергію.