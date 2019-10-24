Динамо Київ - Копенгаген 0:1. Відео голів та огляд матчу

Київське Динамо у 3 турі Ліги Європи прийматиме Копенгаген.

Актуально: Динамо Київ - Копенгаген: онлайн-трансляція 3 туру Ліги Європи. LIVE

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу Динамо Київ - Копенгаген з Олімпійського.

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2 хвилина. Єнс Стаге головою відпасував м'яч у розрахунку на партнера по команді, яким виявився П'єрос Сотіріу і той забиває ударом з меж штрафного майданчика. Рахунок стає 0:1.