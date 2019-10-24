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Бендтнер надіється на нічию у матчі проти Динамо

Сьогодні 19:45 176 0
Ніклас Бендтнер прокоментував матч Динамо - Копенгаген
Бендтнер надіється на нічию у матчі проти Динамо
#Динамо, #Копенгаген, #Ліга Європи

Джерело - football.ua.

Копенгаген у матчі проти Динамо у Лізі Європи хоче продовжити свою безпрограшну серію.

Про це розповів нападник данського клубу Ніклас Бендтнер.

"Цей матч буде відрізнятися від моїх попередніх в Україні. У нас є чотири очки після двох турів, хочемо продовжити серію без поразок. Звичайно, налаштовуємося на перемогу, але не виключаю, що матч буде рівним. При таких умовах, нічия буде теж позитивним результатом. Чи не відчуваю себе зіркою, я просто частина команди", - розповів Бендтнер.

Раніше, Михайличенко вказав, як перемогти Копенгаген.

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