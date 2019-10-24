Копенгаген у матчі проти Динамо у Лізі Європи хоче продовжити свою безпрограшну серію.

Про це розповів нападник данського клубу Ніклас Бендтнер.

"Цей матч буде відрізнятися від моїх попередніх в Україні. У нас є чотири очки після двох турів, хочемо продовжити серію без поразок. Звичайно, налаштовуємося на перемогу, але не виключаю, що матч буде рівним. При таких умовах, нічия буде теж позитивним результатом. Чи не відчуваю себе зіркою, я просто частина команди", - розповів Бендтнер.