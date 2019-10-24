Олександрії у матчі Ліги Європи проти Сент-Етьєна необхідно буде ризикувати.

Про це розповів екс-гравець збірної України Євген Левченко.

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"Олександрії відступати нікуди - доведеться відкриватися і ризикувати. Та ж ситуація і у Сент-Етьєна, який слабший за інші команди групи - Вольфсбург і Гент. Французи спробують відразу задавити Олександрію, забити швидкий гол. Тому, підопічним Володимира Шарана потрібно зіграти дуже компактно, не притискатися до своїх воріт, як можна довше утримувати рахунок 0:0. Якщо Олександрія витримає цю лінію, значить, можна сподіватися навіть на її перемогу", - розповів Левченко.