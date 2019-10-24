Україна піднялася на 3 позиції у рейтингу ФІФА

Джерело - Чемпіон.
ФІФА оновила рейтинг збірних, в якому збірна України тепер займає 22-е місце.
У порівнянні з минулою версією рейтингу команда піднялася на три позиції.
Нагадаємо, в жовтні Україна обіграла збірні Литви (2:0) і Португалії (2:1), оформивши достроковий вихід на Євро-2020.
Рейтинг ФІФА:
1 (-). Бельгія - 1755 очка
2 (-). Франція - 1726
3 (-). Бразилія - 1715
4 (-). Англія - 1651
5 (6). Уругвай - 1642
6 (5). Португалія - 1632
7 (8). Хорватія - 1631
8 (7). Іспанія - 1625
9 (10). Аргентина - 1617
10 (9). Колумбія - 1615
...
22 (25). Україна - 1536