Україна піднялася на 3 позиції у рейтингу ФІФА

Збірна України тепер займає 22-е місце

Джерело - Чемпіон.

ФІФА оновила рейтинг збірних, в якому збірна України тепер займає 22-е місце.

У порівнянні з минулою версією рейтингу команда піднялася на три позиції.

Нагадаємо, в жовтні Україна обіграла збірні Литви (2:0) і Португалії (2:1), оформивши достроковий вихід на Євро-2020.

Рейтинг ФІФА:

1 (-). Бельгія - 1755 очка

2 (-). Франція - 1726

3 (-). Бразилія - ​​1715

4 (-). Англія - 1651

5 (6). Уругвай - 1642

6 (5). Португалія - ​​1632

7 (8). Хорватія - 1631

8 (7). Іспанія - 1625

9 (10). Аргентина - 1617

10 (9). Колумбія - 1615

...

22 (25). Україна - 1536