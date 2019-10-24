ФІФА одноголосно вирішила провести новий клубний ЧС у Китаї

Це буде перший розіграш турніру у новому форматі

Перший розіграш клубного чемпіонату світу в новому форматі в 2021 році відбудеться у Китаї.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Рішення на засіданні в Шанхаї було прийнято одноголосно.

У турнірі візьмуть участь 24 клуби. Від Європи братимуть участь вісім команд - по четверо переможців Ліги чемпіонів і Ліги Європи за останні роки. Якщо хтось виграє цей турнір більше одного разу, місце отримає наступна за рейтингом команда з Європи.

Таким чином, серед європейських команд участь в турнірі вже гарантували собі Ліверпуль і Челсі, які виграли єврокубки в минулому сезоні.

Також на засіданні були затверджені господарі міжнародних турнірів ФІФА в 2021 році:

- Індонезія прийме чемпіонат світу U-20;

- Перу прийме чемпіонат світу U-17;

- Росія прийме чемпіонат світу з пляжного футболу.

Раніше, Ліверпуль врятувався у матчі із Манчестер Юнайтед у 9 турі АПЛ.