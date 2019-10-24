Шаран: Футболісти витратили багато фізичних сил, сидіти в аеропорту було важко

Джерело - football.ua.
Футболісти Олександрії встигнуть відновитися після складного перельоту до матчу з Сент-Етьєном.
Про це заявив офіційному сайту французького клубу
"Ми планували вилетіти о 10 годині ранку, але через погодні умови, на превеликий жаль, ми затрималися в Борисполі і вилетіли тільки о 15:00. Сподіваюся, що хлопці відновляться. Вони витратили багато фізичних сил, тому що сидіти в аеропорту було важко.
Команда буде готова до матчу. Ми новачки в Лізі Європи, але мої хлопці готові психологічно. Сент-Етьєн - це команда, яка хоче вийти з групи.
Клод Пюель - дуже досвідчений тренер, який багато дав команді після свого призначення. Коли ми переглядали матчі, зрозуміли, що в останні тижні команда грає організованіше, компактніше. Пюель довіряє молодим гравцям, а також змінив схему в порівнянні з матчем проти Вольфсбурга.
У Сент-Етьєні я вважаю Дениса Буанга дуже сильним гравцем, Вахби Хазрі також дуже хороший. Це серйозна команда в атаці", - зазначив Шаран.
Матч Сент-Етьєн - Олександрія почнеться сьогодні, 24 жовтня о 19:55 за київським часом.
Раніше, Пюель виділив характер Олександрії.
Нагадаємо, Шаран незадоволений результатом із Динамо.