Шаран: Футболісти витратили багато фізичних сил, сидіти в аеропорту було важко

Футболісти Олександрії встигнуть відновитися після складного перельоту до матчу з Сент-Етьєном.

Про це заявив офіційному сайту французького клубу

"Ми планували вилетіти о 10 годині ранку, але через погодні умови, на превеликий жаль, ми затрималися в Борисполі і вилетіли тільки о 15:00. Сподіваюся, що хлопці відновляться. Вони витратили багато фізичних сил, тому що сидіти в аеропорту було важко.

Команда буде готова до матчу. Ми новачки в Лізі Європи, але мої хлопці готові психологічно. Сент-Етьєн - це команда, яка хоче вийти з групи.

Клод Пюель - дуже досвідчений тренер, який багато дав команді після свого призначення. Коли ми переглядали матчі, зрозуміли, що в останні тижні команда грає організованіше, компактніше. Пюель довіряє молодим гравцям, а також змінив схему в порівнянні з матчем проти Вольфсбурга.

У Сент-Етьєні я вважаю Дениса Буанга дуже сильним гравцем, Вахби Хазрі також дуже хороший. Це серйозна команда в атаці", - зазначив Шаран.