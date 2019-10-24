Ребров: Тренер не може бути тільки тактиком, тільки стратегом, тільки мотиватором

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров їздив на стажування до Клоппа і Гвардіоли.

Про це він заявив в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

"Не можу сказати, що проповідую філософію якогось тренера, який мені подобається. Мені подобається грати з м'ячем, контролювати його. Але, звичайно, я намагаюся прищепити команді принципи балансу, коли у тебе є розумне поєднання атаки і оборони. Оскільки сучасний футбол вимагає від тебе контролю м'яча і дуже швидкого переходу від оборони до атаки і навпаки.

Я працював з багатьма тренерами з різних країн, різних напрямків. Повторюся, не можу сказати, що проповідую зараз чийсь стиль, але я їздив на стажування до Юргена Клоппа, Пепа Гвардіоли. Дивився багато тренувань, бачив багато тренерів і почерпнув від кожного з них.

Тренер повинен бути різнобічним. Він не може бути тільки тактиком, тільки стратегом, тільки мотиватором. У тренера повинні поєднуватися всі ці компоненти. Тоді у тебе є якісь шанси на успіх", - зазначив Ребров.