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Ребров: Тренер не може бути тільки тактиком, тільки стратегом, тільки мотиватором

Сьогодні 08:40 662 0
Українець про якості сучасного тренера
Ребров: Тренер не може бути тільки тактиком, тільки стратегом, тільки мотиватором
#Ребров, #Клопп

Джерело - sport.ua.

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров їздив на стажування до Клоппа і Гвардіоли.

 Про це він заявив в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

"Не можу сказати, що проповідую філософію якогось тренера, який мені подобається. Мені подобається грати з м'ячем, контролювати його. Але, звичайно, я намагаюся прищепити команді принципи балансу, коли у тебе є розумне поєднання атаки і оборони. Оскільки сучасний футбол вимагає від тебе контролю м'яча і дуже швидкого переходу від оборони до атаки і навпаки.

Я працював з багатьма тренерами з різних країн, різних напрямків. Повторюся, не можу сказати, що проповідую зараз чийсь стиль, але я їздив на стажування до Юргена Клоппа, Пепа Гвардіоли. Дивився багато тренувань, бачив багато тренерів і почерпнув від кожного з них.

Тренер повинен бути різнобічним. Він не може бути тільки тактиком, тільки стратегом, тільки мотиватором. У тренера повинні поєднуватися всі ці компоненти. Тоді у тебе є якісь шанси на успіх", - зазначив Ребров.

Раніше, Ребров уникнув відповіді про можливий матч Україна – Росія на Євро-2020.

Нагадаємо, Яремчук вказав на перевагу Реброва.

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