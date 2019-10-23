Інтер обіграв Боруссію, Ліверпуль розгромив Генк. Результати 3 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 жовтня, відбулися матчі 3 туру Ліги чемпіонів.
Ліга чемпіонів
3 тур, 23 жовтня
Група H
Аякс – Челсі 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 86 Батшуаї
Лілль - Валенсія 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Черишев, 1:1 - 90+5 Іконе
Група G
РБ Лейпциг – Зеніт 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 25 Ракицький, 1:1 – 49 Лаймер, 2:1 - 59 Забітцер
Бенфіка – Ліон 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 4 Сілва, 1:1 - 70 Депай, 2:1 - 86 Піцці
Група F
Інтер – Боруссія Д 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 22 Мартінес, 2:0 - 89 Кандрева
Славія – Барселона 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 5 Мессі, 1:1 - 50 Боржіл, 1:2 - 57 Олаїнка (автогол)
Група Е
Зальцбург – Наполі 2:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 17 Мертенс, 1:1 – 40 Голланд, 1:2 - 64 Мертенс, 2:2 - 72 Голланд, 2:3 - 73 Інсіньє
Генк – Ліверпуль 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 – 2 Окслейд-Чемберлен, 0:2 - 57 Окслейд-Чемберлен, 0:3 - 77 Мане, 0:4 - 87 Салах, 1:4 - 88 Одей
Нагадаємо, Манчестер Сіті знищив Аталанту.
Раніше, Шахтар врятувався у матчі із Динамо Загреб.