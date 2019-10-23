Клопп хоче покращити жахливу статистику Ліверпуля у Лізі чемпіонів

Юрген Клопп прокоментував матч проти Генка

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп хоче покращити статистику виїзних матчів команди, яка у 10 останніх матчах групового етапу Ліги чемпіонів здобула лише одну перемогу

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Що стосується наших поразок, то вони не однакові. Ми могли перемагати в деяких іграх, якщо чесно, але з певних причин не виграли. Розуміємо, що результати на виїзді в груповому етапі Ліги чемпіонів у нас не були занадто хорошими в останні роки, але в цілому в турнірі ми виступали добре.

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Ми все робили правильно і в потрібні моменти, але не можна ризикувати. Нам потрібно поліпшити свої виїзні результати в Лізі чемпіонів, і ми будемо намагатися зробити це знову і знову, поки не вийде", - розповів Клопп.

Раніше, Ліверпуль врятувався у матчі із Манчестер Юнайтед у 9 турі АПЛ.