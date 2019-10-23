Михайличенко очікує на підтримку уболівальників

Гравці Динамо очікують на підтримку у домашньому матчі Ліги Європи проти Копенгагена.

Про це розповів головний тренер киян Олексій Михайличенко.

Актуально: Циганков: Будемо грати швидко і агресивно

"Що побажати 12-му гравцеві? Звичайно ж, як тренер, хотів би побажати, щоб ця гра пройшла для них якомога спокійніше. Але завтра побачимо, як вийде – це футбол. Звичайно, ми чекаємо підтримки, повних трибун, тому що це дуже важливо для нас. А те, що не так багато продано квитків, у цьому, насамперед, наша провина. І ми маємо виправлятися своєю грою та результатами в кожному матчі", - розповів Михайличенко.