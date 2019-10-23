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Президент ФК Львів спростував припинення існування клубу

Сьогодні 16:42 128 0
Богдан Копитко прокоментував чутки про припинення існування ФК Львів
Президент ФК Львів спростував припинення існування клубу
#ФК Львів, #УПЛ

Джерело - pfclviv.com.

Попри труднощі ФК Львів не припинить своє існування.

Про це розповів президент ФК Львів Богдан Копитко.

"У зв’язку з останніми повідомлення у ЗМІ про нібито припинення існування клубу ПФК Львів. Одні пишуть, що це станеться зимою, інші – в кінці чемпіонату. Прошу не писати нісенітниці, так як з впевненістю заявляю: клуб існував, існує і буде існувати! Не знаю кому вигідно подавати неправдиву інформацію та вводити вболівальників в оману

На даний момент клуб переживає не найкращі часи та знаходиться на дні турнірної таблиці. Ми щиро хочемо реабілітуватись перед своїми вболівальниками, адже потроху знаходимо свою гру та прогресуємо. Ми станемо сильнішими з вашою підтримкою. Всі перемоги ще попереду, ми не раз демонстрували, що Львів – це команда з характером, і ми ще неодноразово це докажемо!", - відзначив Копитко.

Нагадаємо, Адамюк і Бандура хотіли влітку залишити Львів, але клуб відмовився їх відпустити.

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