Поєдинок Ліги Європи розсудить українська бригада арбітрів

Український арбітр Євген Арановський розсудить матч Ліги Європи Слован – Вулвергемптон.

Джерело - Чемпіон.

Поєдинок третього туру групового етапу Ліги Європи між Слованом і Вулвергемптоном розсудить український арбітр Євген Арановський.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагатимуть Євгену асистенти Андрій Скрипка та Семен Шлончак, четвертим арбітром призначено Віталія Романова.

Нагадаємо, сам матч Слован – Вулвергемптон відбудеться у столиці Словаччини Братиславі 24 жовтня. Початок поєдинку запланований на 19:55.