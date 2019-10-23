Поєдинок Ліги Європи розсудить українська бригада арбітрів

Джерело - Чемпіон.
Поєдинок третього туру групового етапу Ліги Європи між Слованом і Вулвергемптоном розсудить український арбітр Євген Арановський.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Допомагатимуть Євгену асистенти Андрій Скрипка та Семен Шлончак, четвертим арбітром призначено Віталія Романова.
Нагадаємо, сам матч Слован – Вулвергемптон відбудеться у столиці Словаччини Братиславі 24 жовтня. Початок поєдинку запланований на 19:55.