Манчестер Юнайтед довічно дискваліфікував свого фаната

Фаната здали стюардам Олд Траффорд інші вболівальники "червоних дияволів"

Манчестер Юнайтед покарав довічною забороною на відвідування матчів свого фаната, який на расовому ґрунті образив захисника Ліверпуля Трента Александера-Арнольда.

Про це повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо, фаната-расиста, який викрикнув фразу you f *** ing black c ** t на адресу Александера-Арнольда, здали стюардам Олд Траффорд інші вболівальники "червоних дияволів" з трибуни Стретфорд Енд.

Однак одним лише випровадженням зі стадіону вказаний фанат не відбутися. У своїй офіційній заяві Юнайтед засудив цей вчинок, а після проведеного розслідування - заборонив грубіянові до кінця своїх днів відвідувати Олд Траффорд.

Як повідомляє джерело , одночасно "дияволи" зробили розсилку для інших власників сезонних абонементів, попередивши, що клуб і надалі буде карати довічною дискваліфікацією за прояви дискримінації.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед узгодив трансфер Манджукича.