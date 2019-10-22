Динамо отримає 30% від суми подальшого перепродажу Гентом нападника Романа Яремчука.

Про це повідомив Ігор Циганик в ефірі Циганик Live.

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"Київське Динамо дуже зацікавлене в тому, щоб Яремчуком цікавилося більше клубів і його ціна була вищою. Тому що при продажі в Гент цього футболіста сума трансфера становила 2 млн євро та 30% від перепродажу. Якщо, умовно, Гент оцінить його в 10 мільйонів євро, а після Євро-2020 сума може бути ще більшою, то Динамо може отримати близько 3 млн. В Динамо переживають, щоб футболіст заграв та засвітився", — розповів Циганик.