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На матчі Шахтар - Динамо Загреб очікується 22 тисячі вболівальників

Сьогодні 13:49 525 0
Гірники матимуть солідну підтримку
На матчі Шахтар - Динамо Загреб очікується 22 тисячі вболівальників
#Шахтар, #Динамо

Джерело - sportarena.com.

На матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем і Динамо Загреб очікується близько 22000 вболівальників.

Про це повідомляє tribuna.com.

Всього харківський ОСК Металіст може прийняти 38633 глядачів. Квитки ще доступні до продажу в касах стадіону, також їх можна придбати онлайн на офіційному сайті донецького Шахтаря.

Шахтар після двох турів має в активі три очки, поступаючись Динамо лише за різницею забитих і пропущених м'ячів. Лідирує в групі Манчестер Сіті, у якого дві перемоги в двох матчах.

Гірники зіграють з хорватами сьогодні в Харкові. Початок матчу о 19:55.

Раніше, Марлос виділив три риси загребського Динамо.

Нагадаємо, Шахтар оголосив заявку на матч з Динамо.

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