Сапронов: Контракт готелю з Манчестер Сіті був на 22 сторінки

Меценат Юрій Сапронов в інтерв'ю Tribuna.com розповів, як в на його гольф-курорті Superior Golf & Spa Resort брали тричі Ман Сіті.

Про це Ммеценат Юрій Сапронов заявив в інтерв'ю Tribuna.com.

"Ми вже досить досвідчені - тричі пройшли перевірку Манчестер Сіті. Після такого вже нічого не страшно. Вимогливіше, ніж вони, у нас ніколи і нікого не було.

Коли вони заїжджали перший раз, то контракт був на 22 сторінках. Вони приїхали з інспекцією, брали проби води з басейну і повітря. А потім погнали за списком - соєве молоко цього виробника, горіхове - цього, мигдальне - цього, макарони такі-то.

Вони ніколи не торгувалися по грошах, але було багато позицій, які ми провозили через кордон. Цих продуктів просто не було в Україні", - сказав Сапронов.