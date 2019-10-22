Ротань: Мотивація на гру з Данією у збірної України буде достатня

На найближчий поєдинок проти збірної Данії, який відбудеться 15 листопада, футболісти молодіжної збірної України не потребують зайвого налаштування.

Про це заявив наставник українців Руслан Ротань.

"Хлопців не потрібно буде зайвий раз налаштовувати на лідера групи. Мотивація у збірної України буде достатня. Але наставники насамперед вимагають від виконавців якості гри, а не результату. Результат прийде обов’язково, якщо дії команди будуть злагодженими, що ми й намагаємося пояснити підопічним.

Молодим виконавцям властива нестабільність, але я впевнений у всіх гравцях, з якими працюю. Я бачу в них потенціал. Труднощі, вірю, тимчасові, поки що полягають у тому, що хлопці мають якнайшвидше почати розуміти наші вимоги.

Молодіжна збірна хоче бути схожою на головну команду країни, яку я вітаю з виходом до фінальної частини Євро. Вони молодці, свою справу зробили якісно. До такого футболу ми й прагнемо", - зазначив Ротань.