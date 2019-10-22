Текстова трансляція матчу третього туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар Донецьк - Динамо Загреб

22 жовтня, 19:55

Головний арбітр матчу - Антоніо Матеу Лаос (Іспанія)

Асистенти - Пау Себріан Девіс та Роберто Дель Паломар (обидва - Іспанія)

Четвертий арбітр - Хосе Луїс Мунуэра Монтеро (Іспанія)

Відповідальні за VAR: Алехандро Ернандес і Теодоро Собріно.

50' Оршич прорвався зі своєї половини поля та пробив у штангу

47' Небезпечний простріл-удар від Леоваца, м’яч пролетів над перекладеною

46' Розпочався другий тайм

Перший тайм завершився із рахунком 1:1

45' Небезпечна атака Шахтаря, однак ніхто із "гірників" не зміг нанести удар по воротам Динамо

43' Стоянович перехопив м’яч, гравці Динамо побігли у контратаку, однак до удару справа не дійшла

41' Положення поза грою рятує Шахтар від потенційного голу

40' Ольмо небезпечно увірвався у штрафну Шахтаря, однак м’яч знову вибили захисники

36' Небезпечний момент біля воріт Пятова. Гавранович знайшов пасом Оршича у штрафній Шахтаря, однак м’яч вибили захисники перед ударом

34' Невдалий розіграш від "гірників"

33' Шахтар заробив кутовий

30' Коноплянку завалили поблизу штрафної, арбітр не помітив фолу

25' Гол! 1:1 – Дані Ольмо зрівнює рахунок у матчі, після прострілу Оршича

22' Діно Періч отримав другу жовту карту у Динамо за зрив перспективної атаки Шахтаря

22' Перший небезпечний момент у штрафній Шахтаря, удар Гаврановича заблокували захисники

21' Діно Періч отримав другу жовту карту у Динамо за зрив перспективної атаки Шахтаря

19' Гаврановіч порушив правила у штрафній "гірників" проти Кривцова

18' Коноплянка забиває у другому матчі поспіль за Шахтар

15' Гол! 1:0 Коноплянка переграв голкіпера після передачі Марлоса

12' Тайсон віддав гостру передачу на Ісмаїлі у штрафну, який прострілив на Мораеса. Однак удар українського нападника заблокували захисники

8' Коноплянка невдало пробив після передачі Тайсона

8' Стоянович прострілив з флангу, Пятов завбрав м’яч, контратака у Шахтаря не вийшла

6' Стоянович отримав жовту картку за грубий підкат проти Тайсона

3' Перша атака Динамо. Простріл у штрафну перехопив Степаненко

1' Коноплянка прострілював у штрафну, однак на передачу ніхто не відгукнувся

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле.

Стали відомі стартові склади команд.

Донецький Шахтар у 3 турі Ліги чемпіонів зіграє проти загребського Динамо.

Матч відбудеться 22 жовтня, у Харкові на РСК Металіст. Початок о 19:55 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку не телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч можна переглянути ТУТ.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію гри Шахтар Донецьк - Динамо Загреб. Початок о 19:50.

Нагадаємо, у 2 турі Шахтар, завдяки голу Соломона, вирвав перемогу в Аталанти (1:2), а Динамо поступилося Манчестер Сіті (2:0).