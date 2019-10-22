Джерело - Чемпіон.
50' Оршич прорвався зі своєї половини поля та пробив у штангу
47' Небезпечний простріл-удар від Леоваца, м’яч пролетів над перекладеною
46' Розпочався другий тайм
Перший тайм завершився із рахунком 1:1
45' Небезпечна атака Шахтаря, однак ніхто із "гірників" не зміг нанести удар по воротам Динамо
43' Стоянович перехопив м’яч, гравці Динамо побігли у контратаку, однак до удару справа не дійшла
41' Положення поза грою рятує Шахтар від потенційного голу
40' Ольмо небезпечно увірвався у штрафну Шахтаря, однак м’яч знову вибили захисники
36' Небезпечний момент біля воріт Пятова. Гавранович знайшов пасом Оршича у штрафній Шахтаря, однак м’яч вибили захисники перед ударом
34' Невдалий розіграш від "гірників"
33' Шахтар заробив кутовий
30' Коноплянку завалили поблизу штрафної, арбітр не помітив фолу
25' Гол! 1:1 – Дані Ольмо зрівнює рахунок у матчі, після прострілу Оршича
22' Діно Періч отримав другу жовту карту у Динамо за зрив перспективної атаки Шахтаря
22' Перший небезпечний момент у штрафній Шахтаря, удар Гаврановича заблокували захисники
21' Діно Періч отримав другу жовту карту у Динамо за зрив перспективної атаки Шахтаря
19' Гаврановіч порушив правила у штрафній "гірників" проти Кривцова
18' Коноплянка забиває у другому матчі поспіль за Шахтар
15' Гол! 1:0 Коноплянка переграв голкіпера після передачі Марлоса
12' Тайсон віддав гостру передачу на Ісмаїлі у штрафну, який прострілив на Мораеса. Однак удар українського нападника заблокували захисники
8' Коноплянка невдало пробив після передачі Тайсона
8' Стоянович прострілив з флангу, Пятов завбрав м’яч, контратака у Шахтаря не вийшла
6' Стоянович отримав жовту картку за грубий підкат проти Тайсона
3' Перша атака Динамо. Простріл у штрафну перехопив Степаненко
1' Коноплянка прострілював у штрафну, однак на передачу ніхто не відгукнувся
1' Матч розпочався!
Лунає гімн Ліги чемпіонів.
Команди виходять на поле.
Стали відомі стартові склади команд.
Донецький Шахтар у 3 турі Ліги чемпіонів зіграє проти загребського Динамо.
Матч відбудеться 22 жовтня, у Харкові на РСК Металіст. Початок о 19:55 за київським часом.
Пряма трансляція поєдинку не телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч можна переглянути ТУТ.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію гри Шахтар Донецьк - Динамо Загреб. Початок о 19:50.
Нагадаємо, у 2 турі Шахтар, завдяки голу Соломона, вирвав перемогу в Аталанти (1:2), а Динамо поступилося Манчестер Сіті (2:0).