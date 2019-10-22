Франков: У Шахтарі мудріший тренер, ніж той, що зараз мучиться у Ромі

Донецький Шахтар у матчі третього туру Ліги чемпіонатів має перемогти загребське Динамо.

Про це написав журналіст Артем Франков у Telegram.

"Гру Шахтаря, як завжди, чекаю з оптимізмом і зумію пояснити будь-який результат, але "гірники" виграють. Сьогодні у нас була характерна розмова не скажу з ким, що їм ще й пощастило - прийшов сильніший, досвідчений, мудрий і тямущий тренер, ніж той, що зараз мучиться в Ромі... Втім, це тема для окремої розмови", - написав Франков.