Франков: У Шахтарі мудріший тренер, ніж той, що зараз мучиться у Ромі

Джерело - sport.ua.
Донецький Шахтар у матчі третього туру Ліги чемпіонатів має перемогти загребське Динамо.
Про це написав журналіст Артем Франков у Telegram.
"Гру Шахтаря, як завжди, чекаю з оптимізмом і зумію пояснити будь-який результат, але "гірники" виграють. Сьогодні у нас була характерна розмова не скажу з ким, що їм ще й пощастило - прийшов сильніший, досвідчений, мудрий і тямущий тренер, ніж той, що зараз мучиться в Ромі... Втім, це тема для окремої розмови", - написав Франков.
Матч Ліги чемпіонів Шахтар - Динамо Загреб відбудеться у вівторок, 22-го жовтня, о 19:55 за київським часом.
Раніше, Каштру вказав на сильні сторони Динамо Загреб.
Нагадаємо, Шахтар оголосив заявку на матч з Динамо Загреб.