Матч завершився без забитих голів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру італійської Серії А Брешія вдома відібрала два очки у Фіорентини.

Гості мали перевагу у матчі, більше контролювали м’яч, більше створили моментів, але все без успішно. Матч завершився без забитих м’ячів. Втрата двох очок дорого коштувала Фіорентині, яка після 8 туру розташувалася на 9-му місці. Брешія має на 5 очок менше і перебуває на 15-му місці.

Чемпіонат Італії - Серія А

8 тур, 21 жовтня

Брешія - Фіорентина 0:0

Нагадаємо, Ювентус з труднощами переміг Болонью. Парма ж розгромила Дженоа.