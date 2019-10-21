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Лунін претендує на нагороду найкращому молодому гравцю року

Вчора 23:32 142 0
Андрій Лунін претендує на престижну нагороду.
Лунін претендує на нагороду найкращому молодому гравцю року
#Лунін, #Kopa Trophy, #France Football

Джерело - sport.ua.

Український голкіпер потрапив в десятку претендентів на Kopa Trophy-2019, який вручає France Football.

Список претендентів на нагороду Kopa Trophy-2019:

Голкіпер Андрій Лунін (Вальядолід), півзахисник Жоау Феліш (Атлетіко), півзахисник Джейдон Санчо (Боруссія Д), форвард Мойзе Кін (Евертон), хавбек Самуель Чуквезе (Вільярреал), півзахисник Лі Канг-Ін (Валенсія), захисник Матейс де Лігт (Ювентус), форвард Вінісіус Жуніор (Реал), півзахисник Кай Гаверц (Байєр) та хавбек Маттео Гендузі (Арсенал).

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