Андрій Лунін претендує на престижну нагороду.

Український голкіпер потрапив в десятку претендентів на Kopa Trophy-2019, який вручає France Football.

Список претендентів на нагороду Kopa Trophy-2019:

Голкіпер Андрій Лунін (Вальядолід), півзахисник Жоау Феліш (Атлетіко), півзахисник Джейдон Санчо (Боруссія Д), форвард Мойзе Кін (Евертон), хавбек Самуель Чуквезе (Вільярреал), півзахисник Лі Канг-Ін (Валенсія), захисник Матейс де Лігт (Ювентус), форвард Вінісіус Жуніор (Реал), півзахисник Кай Гаверц (Байєр) та хавбек Маттео Гендузі (Арсенал).

Нагадаємо, стали відомі претенденти на Золотий м’яч 2019.

Також, Мессі отримав шосту Золоту бутсу у кар'єрі.