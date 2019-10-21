Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру відмовився назвати великий трансфер Шахтаря, про який оголосять після матчу із Динамо Загреб.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Гучний трансфер? Сьогодні ми не будемо про це говорити. Якщо чесно, не бачив це інтерв'ю Даріо, тому не знаю про що мова. Ми зібралися тут, щоб обговорювати завтрашній поєдинок. Саме на цьому ми зараз сконцентровані, тому варто говорити про матч, а не про інші питання", – відзначив Каштру.