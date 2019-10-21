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Каштру відмовився назвати гучний трансфер Шахтаря

Сьогодні 21:42 114 0
Луїш Каштру прокоментував гучний трансфер Шахтаря, який оголосять після матчу із Динамо Загреб у Лізі чемпіонів
Каштру відмовився назвати гучний трансфер Шахтаря
#Каштру, #Шахтар, #Срна

Джерело - football24.uа.

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру відмовився назвати великий трансфер Шахтаря, про який оголосять після матчу із Динамо Загреб.

Про це розповів сам португальський спеціаліст.

"Гучний трансфер? Сьогодні ми не будемо про це говорити. Якщо чесно, не бачив це інтерв'ю Даріо, тому не знаю про що мова. Ми зібралися тут, щоб обговорювати завтрашній поєдинок. Саме на цьому ми зараз сконцентровані, тому варто говорити про матч, а не про інші питання", – відзначив Каштру.

Нагадаємо, Даріо Срна анонсував гучний трансфер Шахтаря.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавився португальським спеціалістом.

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