У Києві відбудеться Зимовий чемпіонат Brands League

Чемпіонат відбудеться у два етапи - відбірковий та фінальний

У Києві відбудеться зимовий чемпіонат з міні-футболу під егідою Brands League.

Про це повідомляє Brandsleague.com.ua.

Участь у турнір зможуть взяти команди українських та іноземних компаній, фірм, організацій та клубів.

Турнір стартує з 26 жовтня та буде тривати до березня 2020 року. Кожна команда-учасниця зіграє 16-18 матчів.

Ігри відбуватимуться по вихідним у спортзалі по вулиці Дорогожицька, 1.

Учасникам змагань необхідно подати заявку до 24 жовтня і відправити її на е-mail: brandsleague@gmail.com.

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