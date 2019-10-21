Клуби української Прем’єр-ліги змінили менталітет та почали грати в атакуючий футбол.

Про це розповів експерт телеканалу Футбол 1/2 Михайло Метревелі.

"Хотів би відзначити таку тенденцію, і в цьому турі, і в минулих турах. Фактично всі команди грають на атаку. Нарешті крига скресла. Якщо в минулому році ми страждали і стогнали від стилю гри і критикували в ефірі практично всі матчі, за винятком Шахтаря і Динамо, то зараз всі команди грають на атаку. Так-сяк, щось не виходить, якість гри залишає бажати кращого, але змінюється менталітет і свідомість. Як головних тренерів, так і акціонерів і президентів клубів. Наприклад, Санжар дав установку грати в атакуючий футбол - це віяння сучасного футболу", - відзначив Метревелі.