Владлен Юрченко прокоментував матч проти Десни

Зоря після перемоги над Десною вступила у боротьбу за призові місця УПЛ.

Про це розповів півзахисник луганського клубу Владлен Юрченко.

"Приємно вигравати, особливо в кінцівці. Це була важлива перемога над суперником, який вище нас в таблиці. Перемога дозволила включитися в боротьбу за 2-3 місце. Ми показали характер, продемонстрували те, що можемо поміняти свою гру в будь-який проміжок матчу.

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Наша команда може боротися. Головне продовжувати набирати очки, показуючи при цьому хороший рівень гри", - розповів Юрченко.

Нагадаємо, Зоря у більшості не змогла перемогти Львів у 10 турі УПЛ.