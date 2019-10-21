Денисов: За 19 років відбулися зміни у психології нашої країни

Перед матчем Україна - Португалія на НСК Олімпійський звучив гімн України так, прямо мурашки по шкірі.

Про це заявив ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

"Ми бачили картинку з початку матчу Україна - Португалія, коли НСК Олімпійський заповнений, всюди прапори України, звучить гімн України, всі співають, прямо мурашки по шкірі. За 19 років відбулися зміни в психології нашої країни. У 2000 році перед матчем Україна - Польща гімн України наживо вперше виконав Олександр Пономарьов і ніхто з гравців не співав. А в 2019 гімн співають все, навіть Марлос. Дуже зворушливий момент", - зазначив Денисов.