Шовковський: Перестав бути корисним команді і для мене це найголовніше

Джерело - sportarena.com.
Помічник головного тренера збірної України Олександр Шовковський завершив виступ за національну команду, коли відчув, що просто перестав бути корисним для команди.
Про це він заявив у програмі Профутбол.
"Після тієї травми в матчі з Волинню, по суті, закінчив свій виступ у збірній. Не зміг зробити цей крок, занадто велика образа була на обставини і ту ситуацію. І зараз не хочу загадувати.
Мене Блохін умовляв, щоб я залишився в збірній. Наводив аргументи, що повинен зіграти 8 матчів до ста. Але мені це було нецікаво, я перестав бути корисним команді і для мене це найголовніше", - сказав Шовковський.
Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ.
Раніше, Маріуполь вирвав перемогу в Дніпро-1.