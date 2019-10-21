Шовковський: Перестав бути корисним команді і для мене це найголовніше

Колишній голкіпер національної команди про завершення кар'єри

Помічник головного тренера збірної України Олександр Шовковський завершив виступ за національну команду, коли відчув, що просто перестав бути корисним для команди.

Про це він заявив у програмі Профутбол.

"Після тієї травми в матчі з Волинню, по суті, закінчив свій виступ у збірній. Не зміг зробити цей крок, занадто велика образа була на обставини і ту ситуацію. І зараз не хочу загадувати. Мене Блохін умовляв, щоб я залишився в збірній. Наводив аргументи, що повинен зіграти 8 матчів до ста. Але мені це було нецікаво, я перестав бути корисним команді і для мене це найголовніше", - сказав Шовковський.

Нагадаємо, Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ.

Раніше, Маріуполь вирвав перемогу в Дніпро-1.