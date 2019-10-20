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Попов та Соль вийдуть в основі Динамо на матч з Олександрією

Сьогодні 16:19 184 0
Матч розпочнеться о 17:00
Попов та Соль вийдуть в основі Динамо на матч з Олександрією
#Динамо, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 жовтня, київське Динамо в центральному матчі 11 туру Української Прем'єр-ліги прийматиме Олександрію.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами на матч

Динамо: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзьора, Буяльський, Сидорчук, де Пена, Гармаш, Циганков, Соль

Запасні: Кучерук, Караваєв, Кадірі, Вербич, Шапаренко, Цітаішвілі, Родрігеш

Олександрія: Паньків, Пашаєв, Дубра, Бухал, Мірошниченко, Гречишкін, Банада, Лучкевич, Третьяков, Ковалець, Безбородько

Запасні: Білик, Бабогло, Довгий, Задерака, Запорожан, Шастал, Сітало

Онлайн матчу Динамо Київ - Олександрія у прямому ефірі можна переглянути на нашому сайті.

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