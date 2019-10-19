Пеллегріні назвав причину відсутності Ярмоленка в основі на матч з Евертоном

Джерело - iSport.ua.
Третя гра за тиждень для українця Андрія Ярмоленка буде складним випробуванням.
Про це наставник Вест Гема Мануель Пеллегріні заявив в інтерв'ю ВВС.
"Ми розчаровані, адже сподівалися показати гідну гру на стадіоні, який є для нас дійсно непростим. Ми знали про становище Евертона в таблиці і розуміли, що нам належить боротьба на кожному клаптику поля. Евертон продемонстрував хорошу гру, що я не можу сказати про нас .
Ярмоленко відіграв два матчі за збірну, тому я вирішив, що третя важка гра за тиждень - це було б занадто багато для нього. Ми залишили Андрія на лавці в першому таймі, але я не думаю, що саме його відсутність є причиною нашої поразки.
Я не задоволений діями своїх гравців, але далі у нас дві домашні гри, в яких у нас буде шанс реабілітуватися", - сказав Пеллегріні.
Нагадаємо, Ярмоленко взяв участь в акції Вест Гема проти расизму.
Раніше, Леоненко порадив Ярмоленку перестати бути дівчиськом.