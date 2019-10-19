Маркевич: В Одесі всього 5 днів, як я міг вивчити Чорноморець

Остапу Маркевичу не вистачило часу оцінити фізичний стан футболістів Чорноморця.

Про це він заявив в інтерв'ю прес-службі клубу.

"Поки сьогоднішній матч можна охарактеризувати, природно, дуже коротко, тому що, щоб зробити детальний аналіз необхідно уважно переглянути відеозапис гри. Агробізнес був значно швидшим і організованішим за Чорноморець. Нам потрібен час, щоб розібратися з новою командою. Уже ясно, що необхідно покращувати фізичний стан футболістів, підвищити організованість дій, як в обороні, так і в атаці. Агробізнес сьогодні заслужено переміг.

Перед грою яку команду ви краще знали: Чорноморець або "Агробізнес? Звичайно ж, Агробізнес! Я в Одесі всього п'ять днів. Як я міг добре вивчити Чорноморець? Я навіть з містом толком не можу до сих пір познайомитися. Нашому тренерському штабу ще належить розібратися в якому фізичному стані знаходяться футболісти, визначитися, хто може нам допомогти, а хто вже, на жаль, ні", - зазначив Маркевич.