У Маліновського друга найкраща оцінка у складі Аталанти за матч з Лаціо

Оцінка за версією Whoscored

Український півзахисник Руслан Маліновський отримав другу кращу оцінку за версією Whoscored в Аталанті нарівні з Алехандро Гомеса за матч 8-го туру Серії А проти Лаціо.

У Маліновського 7,8 бала, вище в Аталанті оцінка тільки у форварда Мюріеля - 8,3.

Українець виконав 7 ударів по воротах (3 в створ), зробив дві ключові передачі, 5 з його 7 спроб обігравання були успішними (найбільша кількість серед гравців обох команд), обидві його спроби відбору також вдалися.

Результативних дій на рахунку хавбека немає. Аталанта зіграла внічию, перемагаючи по ходу матчу - 3:0.

Раніше, Челсі зацікавився Маліновським.